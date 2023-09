Zona do euro tem retração mais profunda em agosto do que se pensava, apontam PMIs

LONDRES (Reuters) - O declínio na atividade empresarial da zona do euro acelerou no mês passado com mais rapidez do que se pensava inicialmente, com o setor de serviços em contração, de acordo com uma pesquisa que sugere que o bloco pode entrar em recessão.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto final do HCOB, compilado pela S&P Global e considerado um bom termômetro da saúde econômica geral, caiu para 46,7 em agosto de 48,6 de julho, mínima desde novembro de 2020.

Esse valor ficou abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo terceiro mês, e também aquém da estimativa preliminar de 47,0.