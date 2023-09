Ações da China têm pouca variação antes de dados comerciais

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong recuperaram parte das perdas iniciais e fecharam com pouca variação nesta quarta-feira, com os investidores aguardando dados da balança comercial para obter pistas sobre a saúde da segunda maior economia do mundo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,22%, enquanto o índice de Xangai avançou 0,12%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,04%.