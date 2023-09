Autoridades do BCE dizem que decisão de setembro sobre juros ainda está em aberto

Porém, nesta quarta-feira, último dia antes do período de silêncio autoimposto pelo BCE, os chefes dos bancos centrais da Holanda, França, Alemanha e Eslováquia disseram que a decisão do Conselho do BCE ainda está em aberto.

François Villeroy de Galhau, da França, deu a entender que um novo aumento da taxa ainda poderá ocorrer em uma data posterior e argumentou que a desaceleração não é uma recessão, e que o BCE precisa perseverar em sua luta contra a inflação.

"Nossas opções estão abertas neste Conselho e nas reuniões seguintes", disse ele aos repórteres. "Estamos próximos, muito próximos do pico de nossas taxas de juros. No entanto, ainda estamos longe do ponto em que poderíamos considerar cortá-las."

Peter Kazimir, da Eslováquia, um franco defensor da política econômica, foi mais explícito, argumentando que outro aumento ainda será necessário para controlar a inflação. Ele disse que o BCE poderá adiar um aumento da taxa para uma de suas reuniões de outono ou puxar o gatilho na próxima semana.

"A segunda opção parece preferível e razoável para mim", disse Kazimir em um artigo de opinião. "É entregar mais 25 pontos-base na próxima semana e fazer uma pausa depois disso."

O presidente do banco central holandês, Klaas Knot, outro defensor ferrenho do aperto da política no passado, disse que os investidores podem estar subestimando as chances de um aumento da taxa na próxima quinta-feira e que a decisão seria "uma decisão difícil".