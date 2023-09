BC avalia que preços de ativos e desaceleração do crédito não preocupam, mas alerta para incertezas

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central avaliou no final de agosto que os preços dos ativos e o ritmo de crescimento do crédito não representam preocupação no médio prazo, embora existam incertezas a serem acompanhadas.

De acordo com a ata da reunião realizada em 29 e 30 de agosto, os principais ativos de risco da economia vêm seguindo trajetórias de preço moderadas.

"O crescimento do crédito continua desacelerando nas diversas modalidades, em especial na carteira de pessoas jurídicas e nas operações de maior risco junto às pessoas físicas. O Comef segue recomendando que as IFs (instituições financeiras) mantenham a prudência na política de gestão de crédito e de capital", mostrou o documento divulgado nesta quarta-feira.