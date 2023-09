BRF aprova recompra de até US$200 mi e resgate de US$295 mi em dívida

SÃO PAULO (Reuters) - A BRF anunciou nesta quarta-feira uma oferta de recompra de até 200 milhões de dólares em títulos de dívida com vencimento em 2026 e 2030, e um resgate antecipado total de nota com prazo em 2024, com valor de principal de 295,4 milhões de dólares, conforme comunicado ao mercado.

Os títulos com vencimento em 2024 e 2030 são da própria BRF, enquanto a nota de 2026 foi emitida pela BRF GmbH.

O período de ofertas de recompra será encerrado em 4 de outubro de 2023, a menos que seja prorrogado ou encerrado antecipadamente pela BRF, e os detentores das notas que desejam retirar suas ofertas de recompra podem fazê-lo até 19 de setembro de 2023, disse a companhia.