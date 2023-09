Collins, do Fed, diz que agora é hora de ser paciente e ponderado com a política monetária

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse na quarta-feira que, embora haja sinais de progresso no arrefecimento da inflação, agora é o momento de o banco central dos Estados Unidos proceder com cuidado ao definir suas próximas medidas de política monetária.

"O risco de que a inflação permaneça alta por mais tempo deve agora ser ponderado em relação ao risco de que uma postura excessivamente restritiva da política monetária leve a uma desaceleração da atividade maior do que a necessária para restaurar a estabilidade dos preços", disse Collins no texto de um discurso.