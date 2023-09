Dólar sobe após dados fortes nos EUA e antes de feriado no Brasil

Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. Economistas consultados pela Reuters projetavam queda do índice para 52,5, e nenhum economista previu uma leitura mais alta do que 53,9.

Os números reforçaram a visão de que o Federal Reserve poderá ser mais rígido em sua política monetária para combater a inflação, eventualmente mantendo os juros mais altos por mais tempo. Isso renovou a força do dólar ante as demais divisas, incluindo o real.

A moeda norte-americana voltou a oscilar no campo positivo no Brasil, em sintonia com o índice do dólar no exterior, que também subia ante divisas fortes.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, durante a tarde, a divulgação do Livro Bege, com avaliações e projeções do Fed sobre o cenário econômico, também ajudou a sustentar o avanço do dólar.

No fim da tarde, a moeda norte-americana seguia em alta no exterior.

Às 17:26 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,10%, a 104,850.