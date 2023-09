Dólar sobe com cautela pré-feriado em meio a receios sobre economia global e juros

Na B3, às 10:18 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,44%, a 5,0065 reais.

"Por ser véspera de feriado, os investidores deverão ter cautela em uma sessão morna, ao meu ver, com uma expectativa de força do dólar perante os seus pares", disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX. "O receio global, com a economia global, segue bem forte, fazendo com que os ativos de risco acabam ficando um pouquinho de lado."

Nesta semana, dados fracos sobre o comércio da zona do euro e sobre o setor de serviços da China reacenderam preocupações sobre a possibilidade de uma recessão global.

Além disso, o mercado aguardava nesta quarta-feira a divulgação de uma pesquisa privada sobre o setor de serviços dos EUA, uma vez que sinais de resiliência da maior economia do mundo costumam elevar as apostas na manutenção de uma postura de política monetária agressiva por parte do Fed.

"Acredito que se hoje vierem alguns números fortes da economia americana, a tendência é que a gente tenha um dólar ainda mais forte, que possa romper algumas tendências, algumas resistências, reforçando ainda mais, em curto e médio prazo, a sua tendência de alta", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Custos de empréstimos mais elevados nos EUA tendem a impulsionar os rendimentos dos Treasuries e, consequentemente, manter o dólar em patamares fortes a nível global, conforme investidores migram seus investimentos em renda fixa para a maior economia do mundo.