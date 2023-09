EUA têm atividade econômica modesta com crescimento moderado do emprego, mostra pesquisa do Fed

A divulgação ocorre duas semanas antes da próxima reunião de fixação de taxas do Fed, nos dias 19 e 20 de setembro, na qual se espera que os formuladores de política monetária mantenham os juros na faixa atual de 5,25% a 5,5%, mas também deixem em aberto a possibilidade de um último aumento de 0,25 ponto percentual na taxa antes do final do ano.

Os mercados financeiros estão precificando uma chance de cerca de 50-50 de que o ciclo de aperto, iniciado há 18 meses, tenha terminado.

A maioria dos integrantes do Fed não está convencida, pelo menos por enquanto. Eles acreditam que os 5,25 pontos percentuais de aumento das taxas desde março de 2022 estão desacelerando a economia, limitando o crescimento do emprego e, principalmente, esfriando a inflação, que atingiu o maior nível em 40 anos no ano passado.

As evidências desde o último aumento das taxas, no final de julho, tendem a corroborar essa visão, com o crescimento mensal médio de 150.000 empregos nos últimos três meses, uma queda acentuada em relação aos três meses anteriores, e a inflação pela medida preferida do Fed em torno de 3,3% em julho, abaixo dos 7% do verão passado.

É por isso que até mesmo uma autoridade do Fed de posição mais dura contra a inflação, como o diretor Christopher Waller, sinalizou recentemente seu apoio a uma pausa no aumento das taxas para dar tempo de avaliar cuidadosamente os dados que estão chegando.

Ainda assim, os preços continuam a subir acima da meta de 2% do Fed, os empregadores estão criando muito mais do que os 100 mil empregos mensais necessários para atender ao crescimento populacional e a produção econômica parece estar ultrapassando em muito a taxa de crescimento anual de menos de 2% que as autoridades do Fed dizem ser sustentável no longo prazo.