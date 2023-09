Governo Lula busca despolitizar desfile do 7 de setembro, mas monitora distúrbios

"Vamos resgatar os valores da República, os símbolos oficiais, como a bandeira do Brasil e o hino nacional, que sempre foram de todos nós e que contam nossa história. Exaltar esses símbolos nacionais é fundamental para reavivar o que está na Constituição brasileira”, disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

As comemorações ocorrem em um momento delicado da relação entre o governo e os militares, com o avanço de investigações que envolvem a suposta participação ou omissão deles em conter as ações violentas de 8 de janeiro e até apoiar iniciativas ilegais do governo passado.

Em entrevista na terça, Lula deu um sinal da desconfiança que nutre com as Forças Armadas ao dizer que elas teriam se apoderado do feriado da independência e que a data é para toda sociedade.

“O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos, durante 23 anos, um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro, (que) deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo", disse.

"O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos... É uma festa importante, que lembra que o Brasil conquistou a soberania diante do país colonizador”, reforçou.

A menos de um mês do primeiro turno da 2022, o então presidente e candidato à reeleição Bolsonaro transformou as comemorações do Bicentenário da Independência em demonstrações de força para sua campanha ao levar milhares de apoiadores para as ruas em atos eleitorais nos quais atacou Lula e lançou críticas indiretas contra a cúpula do Judiciário.