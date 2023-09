Ibovespa busca recuperação, mas exterior pesa negativamente

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava ligeiramente nos primeiros negócios desta quarta-feira, buscando uma recuperação após um começo de semana mais fraco, mas o movimento era atenuado por persistentes receios com o cenário fiscal do país e pelo viés de baixa em praças acionárias no exterior.

Às 10h08, o Ibovespa subia 0,09%, a 117.438,38 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, cedia 0,16%, a 118.805 pontos.