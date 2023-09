Ibovespa fecha em queda antes de feriado de olho nos EUA e na cena fiscal

- VALE ON caiu 1,59%, a 68 reais, em um dia no qual os futuros do minério de ferro fecharam com alta modesta na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com variação positiva de 0,1%. A companhia também divulgou que assinou com a produtora de aço H2 Green Steel um acordo para estudar em conjunto o desenvolvimento de hubs industriais no Brasil e na América do Norte, com foco na siderurgia de baixo carbono.

- PETROBRAS PN avançou 0,45%, a 33,52 reais, embora distante do melhor momento do dia quando renovou máxima histórica. No exterior, o petróleo Brent terminou o dia em alta de 0,62%, a 90,60 dólares o barril.

- BRASKEM PNA subiu 5,39%, a 23,85 reais, tendo como pano de fundo notícia de que petroquímica pode emitir títulos de dívida no exterior com vencimento em 7 anos. De acordo com o IFR, serviço da LSEG, Braskem nomeou os bancos Citigroup, Credit Agricole CIB, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander, SMBC Nikko, ING e Mizuho para organizar uma série de conversas com investidores de renda fixa de olho em uma potencial emissão.

- YDUQS ON avançou 2,32%, a 20,33 reais, e COGNA ON fechou com elevação de 1,4%, a 2,9 reais, em meio a ajustes após fortes perdas no começo da semana, quando Yduqs acumulou declínio de quase 6% e Cogna perdeu cerca de 5%.

- VAMOS ON caiu 7,1%, a 10,73 reais, com as negociações da estreante do Ibovespa neste quadrimestre tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan cortando a recomendação dos papéis da empresa de locação de caminhões para "neutra" e reduzindo o preço-alvo de 19,50 reais para 18 reais.

- CVC BRASIL ON cedeu 4,94%, a 2,31 reais, devolvendo boa parte do ganho recente na esteira de expectativas favoráveis para a companhia após o pedido de recuperação judicial da plataforma de viagens 123 milhas, aprovado pela Justiça de Minas Gerais na semana passada.