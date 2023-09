Jarbas Vasconcelos renuncia ao Senado e anuncia aposentadoria da política

(Reuters) - O senador Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), de 81 anos, renunciou ao cargo e anunciou sua aposentadoria da política após 50 anos de vida pública, nos quais ocupou também os cargos de deputado federal, prefeito de Recife e governador de Pernambuco.

"Chegar aos 81 anos, tendo 50 deles na vida pública, poder andar nas ruas e contar com o olhar respeitoso do cidadão e dos pares é, para mim, motivo de altivez e de que fiz o meu melhor. É movido por esse mesmo orgulho e consciência cívica que decido, neste momento, deixar o Congresso por entender que minha contribuição ao País será dada, de agora em diante, de outra forma", escreveu ele em sua conta no Instagram na noite de terça-feira.

Vasconcelos havia se licenciado de sua cadeira no Senado, para a qual se elegeu na eleição de 2018, em novembro do ano passado para cuidar de sua saúde. Ele foi substituído por seu primeiro suplente, Fernando Dueire (MDB), que agora assume o posto em definitivo.