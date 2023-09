Lula indica desembargadores do Ceará e Minas Gerais para vagas no STJ

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado nesta quarta-feira a indicação de dois nomes para vagas de ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Lula indicou Teodoro Silva Santos, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Jorge Mussi. A outra indicação foi de José Afrânio Vilela, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para a vaga aberta com o falecimento do ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino.

No final de agosto, Lula já havia indicado a advogada Daniela Teixeira para uma vaga na cota da advocacia no STJ.