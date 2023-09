Lula vai anunciar Fufuca no Esporte e Costa Filho em Portos e Aeroportos, dizem fontes

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar nesta quarta-feira o deputado André Fufuca (PP-MA) como novo ministro do Esporte e o também deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) como novo ministro de Portos e Aeroportos, disseram à Reuters três fontes com conhecimento direto das tratativas, uma palaciana e duas da Câmara.

O anúncio vai selar a entrada do PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, no governo Lula, e também do Republicanos, legenda que tem como um dos expoentes Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e ex-ministro de Bolsonaro.