Mercosul já enviou à UE posição sobre carta adicional do bloco europeu, diz Vieira

O ministro afirmou que não há "garantia" de que os países europeus aceitarão a posição do Mercosul sobre o documento, mas que haverá negociações, destacando que o governo está confiante com a possibilidade da finalização do acordo.

"Não posso dar nenhuma garantia de que a União Europeia vá aceitar, nós vamos negociar esse texto... Nós estamos confiantes na negociação", disse.

Vieira enfatizou que o acordo é "estratégico" para ambas as partes e relatou que uma reunião virtual prévia entre os negociadores foi realizada na terça-feira, antes do encontro presencial marcado para a próxima semana, em Brasília.

A UE e o Mercosul concluíram as negociações do acordo comercial entre os blocos em 2019, mas o processo foi suspenso devido a preocupações com o desmatamento da Amazônia e o compromisso do Brasil com as ações de combate às mudanças climáticas durante o governo de Jair Bolsonaro.

Em março, a Comissão Europeia, órgão executivo da UE, propôs em uma carta adicional a inclusão de um anexo ao acordo para mostrar os compromissos com o desmatamento e outras áreas de sustentabilidade.

No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito a aliados e autoridades europeias que o documento é "inaceitável" e que o Mercosul não aceitará "ameaças". Ele segue reiterando sua determinação em fechar o acordo até o fim deste ano.