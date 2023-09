NuPay, do Nubank, tem aval do BC para operar como instituição de pagamento

SÃO PAULO (Reuters) - O NuPay for Business, do Nubank, recebeu autorização do Banco Central para funcionar como instituição de pagamento nas modalidades de emissor de moeda eletrônica, credenciador e iniciador de transação de pagamento, conforme despacho no Diário Oficial da União nesta quarta-feira.

O NuPay é definido pelo Nubank como uma solução de pagamento por débito e crédito para varejo eletrônico.

O Nubank disse, em comunicado, que a autorização é parte "natural e prevista" da aquisição da fintech Spin Pay, anunciada em 2021.