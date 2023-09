Taxas curtas de juros caem e longas sobem refletindo receios com inflação e fiscal

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Em um dia de liquidez reduzida antes do feriado do Dia da Independência, as taxas dos contratos futuros de juros de curto prazo fecharam em baixa no Brasil nesta quarta-feira, em meio à percepção de que o Banco Central seguirá cortando a Selic no curto prazo, enquanto as longas tiveram leve alta, com investidores ponderando dados econômicos que ainda sugerem inflação elevada e dificuldades do governo na área fiscal.

O viés vindo do exterior era de alta, com os rendimentos dos Treasuries reagindo à aceleração do setor de serviços nos Estados Unidos. O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou que seu PMI de serviços subiu para 54,5 no mês passado, a leitura mais alta desde fevereiro e acima dos 52,7 registrados em julho.