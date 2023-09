Vendas de cimento no Brasil crescem 1,4% em agosto, diz Snic

As vendas de materiais de construção, particularmente do cimento, vêm sendo impactadas pela menor renda da população, elevadas taxas de juros e alto endividamento das famílias, próximo ao recorde da série histórica de 48,3% em junho, disse o Snic.

Entre as cinco regiões do país, Sudeste e Nordeste tiveram crescimento nas vendas em agosto em comparação com o mesmo período de 2022, de 4,3% e 3,5%, respectivamente. Norte teve retração de 7,7%, Sul registrou queda de 1,7% e Centro-Oeste caiu 1,6%.

Apesar do setor da construção ainda seguir afetado pelo cenário econômico, as perspectivas para os próximos meses são positivas, observou o Snic, citando as novas edições dos PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e do Minha Casa Minha Vida, com a retomada de obras paradas.

“A implementação dos projetos de infraestrutura com ênfase em logística, saneamento e habitação poderá reverter a performance negativa da indústria do cimento registrada até agosto. Nossa expectativa é que se confirme a sazonalidade positiva nas vendas do setor no segundo semestre”, disse o presidente da Snic, Paulo Camillo Penna, em comunicado à imprensa.

(Por Beatriz Garcia)