Vendas no varejo da zona do euro caem com em julho com queda em compras de combustível

BRUXELAS (Reuters) - As vendas no varejo na zona do euro caíram em julho devido apenas à redução das compras de combustível automotivo, enquanto o dado de junho foi revisado para um aumento em vez do declínio relatado no mês passado, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira.

O volume de vendas no varejo nas 20 nações que compartilham o euro caíram 0,2% em julho em relação a junho e recuaram 1,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de um declínio mensal de 0,1% e uma queda de 1,2% em relação ao ano anterior.