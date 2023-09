Vibra reforça portfólio de lubrificantes em busca de liderança no segmento agrícola

"A Vibra é a maior empresa em capilaridade no território nacional, então é uma fortaleza... a questão toda agora é como a gente consegue de fato, além de já ser 'top of mind', consegue entregar esse valor e que ele seja tangível para esse público que praticamente move o nosso Brasil", disse a vice-presidente de Negócios e Produtos da Vibra, Vanessa Gordilho.

A nova linha que inclui quatro novos lubrificantes, segundo a executiva, é resultado de extensas pesquisas e desenvolvimento, levando em consideração as necessidades dos equipamentos e demais veículos utilizados na agricultura.

O setor agrícola, segundo Gordilho, conta com cerca de 1,6 milhão de máquinas, como tratores e colheitadeiras, que precisam utilizar lubrificantes.

"Espera-se que o setor (de lubrificantes) continue a crescer devido à expansão contínua do agronegócio, da frota e à necessidade ininterrupta de manutenção. Para 2024, as previsões indicam um cenário otimista, com a demanda por lubrificantes mantendo-se em alta", disse Gordilho.

Para impulsionar as vendas junto aos clientes, a executiva disse que tem sido ressaltado que o carro-chefe da nova linha, o Lubrax Unitractor 10W-30, conta com um selo de garantia de que o produto preserva suas propriedades por até 4 mil horas de operação contínua, contra 2 mil horas no padrão do mercado.

A companhia tem intensificado sua presença em feiras agrícolas, além de fazer outros diversos contatos com clientes, para ampliar suas atividades junto ao segmento.