Wall St abre em baixa com temores sobre inflação e foco em dados econômicos

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, uma vez que os temores com a inflação persistente mantiveram os investidores nervosos antes da divulgação de dados econômicos, incluindo relatório do Federal Reserve sobre a economia norte-americana, que pode ajudar a determinar a trajetória de juros do banco central.

O Dow Jones caía 0,09% na abertura, para 34.611,68 pontos.

O S&P 500 abriu com queda de 0,14%, em 4.490,35 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,23%, para 13.988,81 pontos na abertura.