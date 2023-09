Wall Street cai após dados econômicos alimentarem temores sobre inflação e juros

Operadores estavam apostando numa probabilidade de 93% de que o Federal Reserve deixe os juros inalterados após a sua reunião de 20 de setembro, mostrou a ferramenta FedWatch do CME Group.

Mais cedo, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, enfatizou a necessidade de o banco central norte-americano "prosseguir com cuidado" com os próximos passos da política monetária.

O Dow Jones caiu 0,57%, para 34.443,19 pontos. O S&P 500 perdeu 0,70%, para 4.465,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,06%, para 13.872,47 pontos.

Dos 11 principais setores industriais do S&P 500, o de tecnologia, de forte crescimento, foi o que mais recuou, com perdas de 1,4%.

Já o defensivo setor de serviços públicos liderou os ganhos, com alta de 0,2%. O setor de energia foi o único outro que também avançou, com alta de 0,1% apoiado por preços mais elevados do petróleo.

O S&P 500 mostrou pouca reação ao relatório do "Livro Bege" do Fed sobre a economia dos EUA, uma semana antes dos tão aguardados dados de inflação de agosto e da decisão do Fed sobre a taxa de juros em 20 de setembro.