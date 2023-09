Wall St cai com preocupações sobre inflação e dados econômicos em foco

Outras megacaps também caíam, com a Tesla, a Amazon e a Nvidia recuando entre 0,9% e 4,0%, conforme os rendimentos dos Treasuries subiam após dados econômicos mais fortes do que o esperado.

Alimentando as preocupações com o aumento dos juros e prejudicando o sentimento dos investidores, dados mostraram que o Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro do ISM ficou em 54,5, em comparação com expectativa de 52,5.

Um recente aumento nos preços do petróleo alimentou temores de pressões inflacionárias persistentes que podem obrigar o Federal Reserve a manter os juros altos por mais tempo.

A desaceleração do crescimento econômico em outras partes do mundo prejudicou o sentimento de risco nos últimos dias, de acordo com analistas.

"Se observarmos o mundo todo, as notícias econômicas da China estão piorando, as notícias macroeconômicas da Europa não são boas. Portanto, em um momento ou outro, essa preocupação com a demanda terá impacto no mercado", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Os investidores também estão aguardando a divulgação do Livro Bege do Fed às 15h (horário de Brasília), para obter uma visão geral da economia dos EUA antes de dados de inflação na próxima semana e da decisão de política monetária do Fed em 20 de setembro.