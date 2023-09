Ampliação de restrições ao iPhone na China afeta setor de tecnologia dos EUA

Vários analistas de Wall Street disseram que as restrições mostram que mesmo uma empresa com bom relacionamento com o governo chinês e grande presença na segunda maior economia do mundo não estava imune às crescentes tensões entre as duas nações.

A onda de atritos sino-americanos piorou nos últimos anos, à medida que Washington tenta restringir o acesso da China a tecnologias-chave, incluindo chips de ponta, e Pequim procura reduzir sua dependência da tecnologia americana.

Fornecedora da Apple, a Qualcomm, uma das empresas norte-americanas com maior presença na China, viu sua ação cair 7%, liderando as perdas entre as principais companhias de tecnologia.

Membros dos dois principais partidos dos EUA têm manifestado abertamente suas preocupações sobre os riscos à segurança nacional que, alegam eles, representam os produtos da China, pressionando a administração Biden a ser ainda mais agressiva com Pequim.

