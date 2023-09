Estoques de petróleo dos EUA caem pela quarta semana consecutiva, diz AIE

Os estoques de gasolina dos EUA. caíram 2,7 milhões de barris na semana, informou a AIE, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de uma queda de 950.000 barris.

Os investidores já estão preocupados com a oferta global de petróleo esta semana, depois que a Arábia Saudita e a Rússia, os dois maiores exportadores de petróleo do mundo, estenderam os cortes voluntários de produção até o final do ano.

Os futuros do petróleo ficaram positivos brevemente após os dados da AIE, mas depois caíram. Os futuros do petróleo Brent eram negociados em torno de 90,31 dólares por barril, e o US West Texas Intermediate era negociado em torno de 87,27 dólares por barril.

"Foi um relatório muito otimista. Uma das coisas que as pessoas consideravam garantidas era o fornecimento de gasolina e não o consideram mais garantido", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

"Vimos uma queda substancial nos estoques de gasolina, juntamente com um empate no petróleo bruto, o que significa que as refinarias realmente precisam se recuperar nesta baixa temporada."

As importações líquidas de petróleo dos EUA caíram em 250.000 bpd.