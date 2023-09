Fenômeno El Niño eleva previsão para safra de grãos na Argentina

A bolsa informou em relatório que espera uma colheita de 55 milhões de toneladas de milho para a temporada 2023/24, a segunda maior nos registros da entidade e acima dos 34 milhões de toneladas da temporada anterior.

A bolsa de grãos também prevê a produção de trigo para a temporada 2023/24 em 16,5 milhões de toneladas, acima das 12,2 milhões de toneladas produzidas na temporada passada, mas abaixo das 18 milhões de toneladas esperadas no início da temporada, devido às condições de seca durante partes do inverno no sul, que causaram perdas na área de plantio.

A Argentina é um dos principais exportadores de trigo, com a maior parte da colheita sendo destinada ao Brasil.

(Reportagem de Maximilian Heath; texto de Carolina Pulice)