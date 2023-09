G20 vai oferecer vaga de membro permanente à União Africana, dizem fontes

Uma autoridade da África do Sul, que é membro do G20, afirmou que a inclusão da União Africana ainda está sendo discutida e pode ser anunciada até sexta-feira. A fonte disse que algum membro pode vetar a resolução.

Duas fontes indianas disseram à Reuters que a entrada da União Africana no G20 só deve ser formalizada no próximo ano, quando o Brasil assumirá a presidência do grupo. Segundo elas, não há objeções internas.

Atualmente, o G20 é composto por 19 países e pela União Europeia. Os membros somam cerca de 85% do Produto Interno Bruto mundial, mais de 75% do comércio e cerca de dois terços da população do planeta.

Além da Índia, países como Brasil, Alemanha, África do Sul e Canadá defenderam a entrada da União Africana no grupo.

