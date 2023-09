Mauro Cid foi ao STF confirmar colaboração com a PF, diz GloboNews

(Reuters) - O tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro durante os quatro anos de mandato, esteve na quarta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF) para confirmar que vai colaborar com a Polícia Federal em investigações que tramitam na corte, disse a emissora GloboNews nesta quinta-feira.

Segundo o canal de notícias, Cid e seu advogado tiveram uma reunião com um juiz do gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes, para confirmar a disposição do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro de colaborar com as investigações. Agora caberá a Moraes analisar se vai homologar ou não a colaboração.

Procurados, o STF, o advogado de Cid e a Polícia Federal não responderam de imediato a pedidos de comentários.