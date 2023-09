Senado dos EUA confirma nomeação de Kugler como diretora do Fed

A confirmação de Kugler, acrescentou, "significa mudar a face da liderança para que nossas instituições -- esses órgãos aos quais confiamos a riqueza e a prosperidade futuras de nosso país -- possam refletir totalmente a nação a que servem".

Na quarta-feira, o Senado também confirmou o diretor do Federal Reserve Philip Jefferson como vice-chair do banco central dos EUA, além da diretora Lisa Cook para um segundo mandato. Tanto Jefferson quanto Cook são negros, têm doutorado em economia e tiveram longas carreiras no meio acadêmico.

Com o acréscimo de Kugler, a diretoria do Fed agora está completa com seus sete membros, que, juntamente com os 12 presidentes dos bancos centrais regionais, definem a política monetária dos EUA -- no momento numa encruzilhada.

O Fed aumentou as taxas de juros em 5,25 pontos percentuais nos últimos 18 meses, em uma tentativa de controlar a inflação, que subiu para 7% no verão norte-americano passado.

Desde então, as cadeias de suprimentos que foram atingidas durante a pandemia do coronavírus continuaram a se recuperar, aliviando a causa principal de grande parte dessa inflação. Os custos mais altos dos empréstimos do banco central dos EUA ajudaram a esfriar a demanda e a restaurar um maior equilíbrio no mercado de trabalho, segundo o chair do Fed, Jerome Powell.

Agora, com o índice de preços PCE tendo aumentado apenas 3,3% em julho, as autoridades estão avaliando se fizeram o suficiente para colocá-lo no caminho certo, rumo à meta de 2%.