Sobe para 39 total de mortos por ciclone no RS; 9 pessoas estão desaparecidas

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública e cancelou todos os desfiles de 7 de Setembro que ocorreriam nesta quinta-feira no Estado, em decorrência da tragédia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que embarca nesta quinta para a Índia para participar de encontro de cúpula do G20 após ter acompanhado o 7 de Setembro em Brasília, colocou o governo federal à disposição dos gaúchos e enviou ministros ao Rio Grande do Sul para acompanhar os trabalhos.

Além das vítimas no Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu em Santa Catarina quando uma árvore caiu sobre o carro em que estava no município de Jupiá. As rajadas de vento no Estado passaram de 110km/h em decorrência do ciclone.

Em junho, 16 pessoas morreram no Rio Grande do Sul também em decorrência da passagem de um ciclone extratropical pelo Estado. No início do ano, o Estado enfrentou uma das secas mais severas de sua história, que atingiu centenas de municípios gaúchos.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)