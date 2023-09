Ações da China fecham em baixa com redução do otimismo e enfraquecimento do iuan

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda nesta sexta-feira, com o otimismo dos investidores em relação à segunda maior economia do mundo diminuindo após a política de estímulo das autoridades, enquanto o enfraquecimento do iuan pressionou ainda mais o mercado acionário.

Enquanto isso, a bolsa de Hong Kong disse que as negociações nos mercados de títulos e derivativos nesta sexta-feira foram canceladas devido a um alerta de tempestade.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,49%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,18%.