Autoridades do Fed devem ter paciência com ajustes de juros e debater se outros são necessários

Uma leitura do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho dos EUA previsto para quarta-feira deve mostrar que a inflação por este indicador subiu para 3,6% no mês passado devido, em grande parte, aos preços mais elevados da gasolina.

As pressões subjacentes sobre os preços, no entanto, provavelmente continuaram a desacelerar, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.