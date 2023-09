Baterias de veículos elétricos terão que ser 50% mais leves no futuro, diz executivo da Stellantis

Ele disse, no entanto, que realmente "não tem ideia" de como será a "bateria do futuro".

"Teremos que pensar em materiais completamente novos, em uma nova química, em uma nova maneira de substituir esses materiais pesados ​​por algo muito mais leve", disse ele.

Como parte dos seus esforços de longo prazo para melhorar as baterias, a terceira maior montadora do mundo em vendas, cujas marcas incluem Fiat, Peugeot e Jeep, disse ter investido 40 milhões de euros no seu centro em Turim, que irá concentrar-se em testes internos e no desenvolvimento de baterias EV para os próximos veículos do grupo.

Uma instalação semelhante para a América do Norte está sendo construída em Windsor, no Canadá, acrescentou a empresa.

(Reportagem de Giulio Piovaccari)