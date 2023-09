Casino propõe início de conversas para compra de fatia do GPA na Cnova

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o Casino obteve na França período de suspensão de pagamento de obrigações de dívida de unidades da empresa e um dia depois que a bolsa de Paris anunciou a saída das ações da empresa do SBF-120, índice que reúne as maiores companhias listadas no mercado, em 15 de setembro.

Em julho, o Casino fez acordo com o bilionário tcheco Daniel Kretinsky para reestruturação de sua dívida.

O GPA afirmou que o comitê terá auxílio de "assessores legais e financeiros independentes" contratados para avaliar a proposta do Casino, "inclusive para emissão de 'fairness opinion'".

(Por Alberto Alerigi Jr.)