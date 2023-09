Dólar fecha perto da estabilidade ante o real em dia de liquidez reduzida

Na B3, às 17:11 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,03%, a 4,9985 reais.

Com o mercado de câmbio fechado na quinta-feira, em função do feriado do Dia da Independência, os investidores voltaram aos negócios nesta sexta-feira no Brasil, ainda que de forma tímida.

No segmento à vista, apenas os participantes do mercado com necessidade de realizar operações no curtíssimo prazo fecharam negócios de compra ou venda de moeda, em meio à baixa liquidez.

No mercado futuro -- o mais líquido no Brasil e, no limite, o que determina as cotações do segmento à vista -- a atuação dos investidores também foi limitada, o que fez as cotações do dólar para outubro pouco se afastarem da estabilidade.

Operador ouvido pela Reuters chamou atenção para a resistência técnica da moeda na faixa dos 5 reais -- um ponto que também segurou o dólar em sessões anteriores.

No exterior, o dólar sustentava baixa ante a maioria das demais divisas, com investidores realizando parte dos lucros após as altas mais recentes.