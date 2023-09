Executivos do UBS já venderam mais de US$15 mi em ações em setembro

Por Noele Illien

(Reuters) - Executivos do UBS já venderam milhões em ações desde que o banco suíço anunciou seus resultados do segundo trimestre, de acordo com os registros no site da bolsa de valores SIX.

Desde o início de setembro, ações do banco no valor de mais de 14 milhões de francos suíços (15,68 milhões de dólares) foram vendidas em cinco transações por membros executivos do Conselho de Administração ou membros da alta administração.