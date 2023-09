Ibovespa abre em queda com ajustes após feriado em meio a preocupações com juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés de baixa nesta sexta-feira, na volta do feriado, refletindo ajustes ao movimento negativo de ADRs brasileiros na véspera, quando dados dos Estados Unidos reforçaram temores sobre os próximos passos do Federal Reserve, particularmente o risco de mais uma alta dos juros neste ano.

Às 10h04, o Ibovespa caía 0,22%, a 115.730,27 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, recuava 0,7%, a 116.545 pontos.

Na véspera, quando não houve negociação na B3 em razão do Dia da Independência, o MSCI Brazil, principal ETF brasileiro negociado em Nova York e uma relevante referência global para as ações brasileiras, caiu 1,95%. As bolsas norte-americanas também recuaram ainda afetadas por notícias da Apple.