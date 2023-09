Ibovespa recua com ajustes após feriado em meio a preocupações com juros nos EUA

- VALE ON recuava 2,28%, a66,45 reais, em dia de declínio dos futuros do minério de ferro na China após o planejador estatal daquele país se comprometer a intensificar a supervisão regulatória do mercado. O contrato mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,1%, a 827,50 iuans (112,61 dólares) por tonelada. Na véspera, o ADRs da Vale fecharam em baixa de mais de 3%.

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,15%, a 33,47 reais, em meio a ajustes ao desempenho (-2,23%) de seu ADR na quinta-feira, enquanto o último pregão da semana era de alta dos preços do petróleo no mercado internacional, com o Brent avançando 0,37%. A Petrobras também informou nesta sexta-feira que suas refinarias atingiram em agosto um novo recorde de utilização de capacidade, alcançando o patamar de 97,3%, melhor resultado desde dezembro de 2014.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,52%, a 26,59 reais, e BRADESCO PN perdia 0,56%, a 14,3 reais, mantendo o viés de baixa que tem sido a marca dos últimos pregões em meio ao desconforto de investidores com potenciais reflexos no setor de medidas recentes do governo federal, incluindo projetos para acabar com o mecanismo de juros sobre capital próprio e limitar as taxas de juros cobrados no crédito rotativo dos cartões.

- VIA ON tinha queda de 4,17%, a 1,15 reais, após um respiro no último pregão, mantendo-se em níveis de 2016. A companhia precifica no próximo dia 13 oferta primária subsequente de ações, com expectativa de levantar cerca de 1 bilhão de reais que serão usados para melhoraria da estrutura de capital. No setor, MAGAZINE LUIZA ON recuava 2,32%.

- SUZANO ON mostrava declínio de 3,39%, a 48,17 reais, tendo no radar relatório de analistas do Morgan Stanley reduzindo a recomendação dos papéis da fabricante de celulose para "equal-weight", mas mantendo o preço-alvo de 53 reais. No setor, KLABIN UNIT recuava 1,52%, a 22,09 reais.

- CVC BRASIL ON subia 1,3%, a 2,34 reais, em meio a um movimento de recuperação, após perder quase 11% nos três primeiros pregões da semana. No setor de viagens, GOL PN recuava 1,64%, mesmo após divulgar alta de 11,6% na procura por voos da empresa em agosto sobre o mesmo mês do ano passado, com a oferta avançando 7,7%.