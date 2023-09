Minério de ferro cai com alerta da China sobre movimentos exagerados de preços

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira, cedendo ganhos registrados no início desta semana, depois que o planejador estatal da China se comprometeu a intensificar a supervisão regulatória do mercado após outra alta dos preços do ingrediente siderúrgico.

As autoridades da China, que é o maior produtor mundial de aço e compra cerca de dois terços do minério de ferro transoceânico mundial, voltaram a observar atentamente a dinâmica do mercado, tendo discutido os movimentos de preços com algumas empresas de futuros.