Moraes concede liberdade a ex-segurança de Bolsonaro preso em investigação de fraude em cartão de vacina

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu liberdade ao policial militar Max Guilherme, que atuou como segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmaram a defesa do ex-auxiliar e uma fonte da corte.

Max Guilherme já dormiu em casa nesta quinta-feira, de acordo com o advogado Admar Gonzaga, que o representa. Ele está sendo monitorado por meio do uso de tornozeleira eletrônica.

O ex-auxiliar de Bolsonaro havia sido preso no início de maio no âmbito de investigação sobre suspeita de fraude em cartões de vacinação de Bolsonaro e de pessoas próximas a ele, na mesma operação que levou à prisão do ex-ajudante de ordens d e Bolsonaro, Mauro Cid.