Petrobras atinge novo recorde de utilização de refinarias em agosto

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira que suas refinarias atingiram em agosto um novo recorde de utilização de capacidade, alcançando o patamar de 97,3%, melhor resultado desde dezembro de 2014.

Em comunicado, a estatal afirmou ainda que a produção de diesel total no mês foi de 3,78 bilhões de litros, a maior em 2023. Já a produção de diesel S10, produto mais comercializado no país e que tem menor teor de enxofre, atingiu 2,37 bilhões de litros no mesmo período.

Segundo a estatal, esses resultados são importantes para o amortecimento da volatilidade de preços do mercado externo.