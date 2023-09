Petróleo toca máxima em 9 meses com preocupações sobre oferta restrita

A Arábia Saudita provavelmente terá dificuldade em encerrar seus cortes no final do ano sem provocar uma queda nos preços, disseram analistas do Commerzbank em nota.

O mercado petrolífero também ainda está preocupado com as perspectivas de demanda na China, que teve uma recuperação pós-pandemia lenta e as promessas de estímulo ficaram aquém das expectativas.

(Reportagem adicional de Natalie Grover e Robert Harvey em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Muyu Xu em Cingapura)