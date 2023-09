S&P 500 fecha em alta modesta antes de importantes dados de inflação dos EUA

Por Sinéad Carew e Shristi Achar A e Amruta Khandekar

(Reuters) - O S&P 500 fechou levemente em alta nesta sexta-feira, com negociações instáveis no final da sessão e os três principais índices de Wall Street registraram quedas semanais, conforme investidores preocupados com as taxas de juros aguardavam pelas próximas leituras da inflação nos Estados Unidos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,15%, para 4.457,62 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,09%, para 13.761,53 pontos. O Dow Jones subiu 0,23%, para 34.579,26 pontos.