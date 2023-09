S&P e Nasdaq sobem com ganhos de megacaps antes de dados de inflação

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta sexta-feira com ganhos de empresas de megacapitalização, incluindo Apple e Tesla, antes de uma nova leitura da inflação na próxima semana que fornecerá mais pistas sobre a trajetória da taxa de juros dos Estados Unidos.

Os rendimentos dos Treasuries caíam nesta sexta-feira, ajudando a impulsionar as principais ações de crescimento, com a Tesla e a Meta liderando os ganhos com alta de cerca de 1,6% cada.

As ações da Apple subiam 1,3% depois de dois dias de vendas com a notícia de que Pequim ordeou que os funcionários do governo central parem de usar iPhones nos locais de trabalho.