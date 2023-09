Chevron retira equipe de projeto de GNL na Austrália com início das greves, dizem sindicatos

"Continuaremos a tomar medidas para manter operações seguras e confiáveis em caso de interrupção em nossas instalações", disse um porta-voz da Chevron à Reuters.

Os trabalhadores dos projetos de GNL da Chevron na Austrália iniciaram uma greve na sexta-feira após o fracasso de negociações com a companhia, o que pode interromper a produção das instalações que respondem por mais de 5% do fornecimento global.

Não foram agendadas novas conversas entre os sindicatos e a grande empresa norte-americana de energia, de acordo com o site da Fair Work Commission, que atua como árbitro, tendo mediado cinco dias de negociações.

A Austrália é o maior exportador de GNL do mundo e seus principais compradores estão na Ásia.

A disputa sobre salários e condições nas operações de Gorgon e Wheatstone da Chevron sustentou os preços do gás no Reino Unido e na Europa, já que traders preveem que a redução do fornecimento australiano intensificaria a concorrência de outras fontes.

