EXCLUSIVO-Empresas de chips e de tecnologia dos EUA se reunirão no Vietnã durante visita de Biden, dizem fontes

Executivos sêniores do Google, da Intel, Amkor, da Marvell, da GlobalFoundries e da Boeing estão entre os participantes esperados, de acordo com uma lista parcial discutida com a Reuters por uma pessoa familiarizada com os planos.

As empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários fora do horário comercial.

Uma segunda fonte familiarizada com os planos confirmou a presença de várias grandes empresas de chips dos EUA, incluindo a Amkor, seus parceiros vietnamitas como a empresa de tecnologia FPT, e autoridades vietnamitas e norte-americanas, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken.

Espera-se que os semicondutores sejam um ponto focal durante a visita de Biden a Hanói no domingo e na segunda-feira, disseram autoridades do governo dos EUA, enquanto a Casa Branca busca elevar formalmente as relações com o ex-inimigo.

A mesa de negociações não foi anunciada e não está claro se os anúncios serão feitos por alguma das empresas participantes na reunião, que uma das fontes disse que envolveria cerca de 30 altos executivos e autoridades.

Alguns dos listados já investiram ou anunciaram investimentos no Vietnã.