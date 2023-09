Brasil recebe presidência do G20 com foco no combate a desigualdades, fome e mudanças climáticas

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu formalmente no domingo a presidência temporária do G20 durante o encerramento da cúpula das maiores economias do mundo realizada neste fim de semana na Índia, país que atualmente preside o grupo.

Em seu discurso, Lula afirmou que a presidência brasileira do G20, que começa em 1º de dezembro de 2023 e se encerra em 30 de novembro de 2024, terá como prioridades o combate à fome, pobreza e desigualdade, a transição energética e o desenvolvimento sustentável e uma reforma do sistema de governança internacional.

"Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional", disse Lula, ressaltando que serão criadas no mandato brasileiro duas forças-tarefas, a Aliança Global contra a a Fome e a Pobreza; e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.