BofA vê chance elevada de Petrobras distribuir dividendo extraordinário no 2º semestre

(Reuters) - Analistas do Bank of America veem alta probabilidade de a Petrobras distribuir dividendos extraordinários no segundo semestre, conforme relatório a clientes, estimando que a remuneração aos acionistas pode chegar a aproximadamente 15,8 bilhões de dólares.

Eles argumentam que a empresa não possui uma reserva estatutária e, portanto, não pode reter excesso de caixa, enquanto também avaliam que o governo brasileiro apoia distribuições extraordinárias devido ao seu objetivo de zerar seu déficit fiscal em 2024.

"Nós estimamos que o retorno de caixa da Petrobras possa atingir aproximadamente 15,8 bilhões de dólares no segundo semestre de 2023, o que implica um yield de 17%", afirmaram no documento com data da véspera, calculando que o 'dividend yield' mínimo baseado em 45% do fluxo de caixa livre é de 7%.