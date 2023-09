SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abriu em alta nesta segunda-feira, após queda de mais de 2% na semana passada, com o movimento nesta sessão endossado pelo viés positivo em praças acionárias no exterior e pelo forte avanço dos futuros do minério de ferro na China.

Às 10h04, o Ibovespa subia 0,29%, a 115.645,42 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, avançava 0,81%, a 117.510 pontos.